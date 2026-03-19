OPĆINA VOGOŠĆA RASPISALA JE JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA OBRAZOVNIM USTANOVAMA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA

Azra Mešanović

Ovaj program planiran je u okviru  Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

  • Strateški cilj 2.- unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitete svih javnih servisa;
  • Prioritet 2.2. – unaprijediti dostupnost obrazovanja za sve učesnike u odgojno-obrazovanom procesu.

U cilju omogućavanja odlaska na ekskurziju učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola kao i za podršku projektima od značaja za nastavni plan i program obrazovnih ustanova, planirana su sredstva u Budžetu općine Vogošća u iznosu od 40.000,00 KM. Konačan iznos sredstava može biti predmet izmjene nakon usvajanja izmjena i dopuna Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu. Sredstva koja se dodijeljuju po ovom Javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, odnosno ovim Javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti privrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu.

Zahtjev za ostavrivanje prava na sufinansiranje ekskurzije učenika završnih razreda možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/03/20230316-Zahtjev-Obrazac-ekskurzija.pdf Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanisiranje troškova projekata možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/03/20260316-Zahtjev-Obrazac-projekat.pdf

