OPĆINA VOGOŠĆA SUFINANSIRA PROJEKTE 19 UDRUŽENJA I FONDACIJA

Općina Vogošća će ove godine iz svog Budžeta sufinansirati projekte 19 udruženja koja djeluju na području ove općine, a shodno Odluci o raspodjeli finansijskih sredstava udruženjima i fondacijama iz Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu.

Tim povodom u Sali Općinskog vijeća upriličeno je potpisivanje ugovora s udruženjima čiji će projekti biti sufinansirani. Projekti su odabrani u skladu sa pravilima Javnog poziva koji je raspisala Općina Vogošća, a na ovaj način 19 udruženja će u 2026. godini biti sufinansirano sa 80.000 KM.

Općinski načelnik Migdad Hasanović iskoristio je ovu priliku i da sa predstavnicima udruženja porazgovara o realizovanim, ali i planiranim projektima.

– Općina Vogošća kontinuirano prepoznaje i podržava rad organizacija civilnog društva koje svojim djelovanjem doprinose razvoju naše lokalne zajednice. Kroz ove projekte jačamo saradnju sa udruženjima i fondacijama koje realizuju aktivnosti iz oblasti kulture, socijalne zaštite, obrazovanja i humanitarnog rada – kazao je načelnik Hasanović.

Kako kažu potpisnici današnjih ugovora sredstva će iskoristiti da unaprijede rad svojih udruženja.