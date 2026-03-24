OPĆINSKI NAČELNIK MIGDAD HASANOVIĆ POSJETIO ŠKOLARCE NA VOGOŠĆANSKOM BAZENU

I ove školske godine učenici četvrtih razreda pet vogošćanskih osnovnih škola učestvuju u programu “Škole plivanja” na bazenu Kulturno-sportskog centra Vogošća.

Kroz program “Škole plivanja” u ovoj školskoj godini proći će ukupno 369 učenika četvrtih razreda iz pet osnovnih škola s područja Vogošće, a učenike je danas na bazenu posjetio i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

– Škola plivanja za učenike četvrtih razreda ima izuzetnu važnost, ne samo kao sportska aktivnost, već i kao oblik edukacije koji doprinosi sigurnosti i zdravom razvoju naše djece. Kroz ovaj program učenici stiču osnovne vještine plivanja, razvijaju samopouzdanje i uče kako da se bezbjedno ponašaju u vodi, što može biti od presudnog značaja u svakodnevnom životu – kazao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović nakon posjete “Školi plivanja”, dodavši:

– Kao lokalna zajednica, smatramo svojom obavezom da podržavamo ovakve programe, jer ulažemo u zdravlje, sigurnost i budućnost naših najmlađih

Dio sredstva za realizaciju programa osiguralo je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (16.170 KM), dok je za ovu namjenu iz Budžeta Općine Vogošća izdvojeno 13.372,50 KM.