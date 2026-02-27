OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“: ODRŽANA PRIREDBA U POVODU DANA NEZAVISNOSTI BIH

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Osnovnoj školi „Mirsad Prnjavorac“ održana je priredba, a kroz muziku, ples, glumu, pjesmu, recitaciju učenici su predstavili svoje tačke.

Direktor škole Alem Kukić povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine uputio je čestitku svim učenicima, roditeljima, te radnom osoblju ove škole.

Danas je sve bilo u znaku državnih obilježja i boja naše zastave, a učenici su još jednom pokazali koliko vole jedinu nam domovinu.

Nadamo se da su prisutni uživali, a svima nama ovakve priredbe trebaju poslužiti kao trajno podsjećanje na one koji su nam omogućili mir i slobodu.