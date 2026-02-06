OŠ “PORODICE EFENDIJE RAMIĆ” SIGURNO I POTICAJNO MJESTO ZA 342 UČENIKA

Osnovna škola “Porodice efendije Ramić” u Semizovcu obrazovna je ustanova koju trenutno pohađa 342 učenika, a koja se izdvaja po sigurnom okruženju, kvalitetnoj nastavi i snažnoj saradnji sa roditeljima. Cilj škole je da svako dijete u školi osjeti podršku, razumijevanje i motivaciju za učenje i lični razvoj.

Upis u prvi razred osnovnih škola jedan je od najvažnijih koraka u životu svakog djeteta, ali i njegovih roditelja. Kako bi taj prijelaz bio što lakši i bez stresa, ključnu ulogu ima škola, njezina organizacija, učitelji i suradnja sa roditeljima. Direktorica škole Aida Karić ističe kako kontinuirano rade na unapređenju uvjeta i rada nastave, prateći savremene obrazovne smjernice i potrebe učenika. Upravo takav pristup, kombinacija stručnosti, razumijevanja i suradnje, čini ovu školu mjestom u kojem djeca sa radošću započinju svoje obrazovanje.

Posebna pažnja posvećena je upravo prvačićima. Od prilagođenih učionica, stručne podrške, pedagoga, pa sve do učitelja koji imaju veliko iskustvo rada sa najmlađima, kazala je pedagogica Nizama Rovčanin. Ona dodaje, da je cilj da se svako dijete u školi osjeća prihvaćeno, sigurno i motivirano za učenje.

Psihologinja škole Nejra Škrgić, pohvalila je dugogodišnju saradanju sa roditeljima, koja započinje pri samom upisu. Kroz otvorenu komunikaciju, individualne razgovore i redovite informacije, roditelji su aktivni sudionici obrazovnog procesa, što uveliko doprinosi lakšoj prilagodbi djece na školski život.

Učionice za prvačiće su prilagođene za njihove uzraste, a nastava je organizovana na način koji potiče igru, kreativnost i razvoj radnih navika. Iskusne i posvećene učiteljice uz podršku stručnih saradnika prate individualni razvoj svakog djeteta i pomažu mu da se osjeća prihvaćeno i sigurno.

Kroz kontinuiran rad, kvalitetnu pripremu za eksterne mature i posvećenost svakom učeniku, OŠ “Porodice ef. Ramić” ostaje mjesto sigurnog odrstanja, znanja i uspješnih školskih koraka.