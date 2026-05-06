OU “TEMPO” I OVE GODINE ORGANIZUJE AKCIJU PRIKUPLJANJA UPLATA ZA KUPOVINU KURBANA

U susret predstojećem Kurban bajramu, koji ove godine muslimani u Bosni i Hercegovini dočekuju 27. maja, lagano se započinje sa pripremama za njegovo obilježavanje. Karakteristika Kurban bajrama kako i u samom imenu stoji je pored ostalog prinošenje žrtve , odnosno kurbana. Vjernici to najčešće čine u svojim domaćinstvima. Oni koji to nisu u stanju na taj način obaviti mogu izvršiti uplate u Omladinskom udruženju Tempo, koji će i ove godine građanima pomoći da svoje kurbane žrtvuju i podijele na propisan način, .

Uplate se mogu izvršiti kod predsjednika udruženja Emira Sulejmanija, koji kaže da će veći dio kurbanskog mesa biti podijeljen povratničkim porodicama, kao i onim građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Cijene kurbana iznose od 450 do 1000 KM, troškovi podjele 30 KM. Iz OU Tempo poručuju “Budimo razlog nečijeg osmijeha ovog Bajrama”.