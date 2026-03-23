PAD BROJA UČENIKA – IZAZOV ZA OBRAZOVNI SISTEM

Do kraja februara trajao je prvi upisni rok za prvačiće. U pet vogošćanskih osnovnih škola se očekuje da će i ove godine 1. septembra u školske klupe sjesti oko 300 đaka prvaka. Međutim iz godine u godinu sve manji broj učenika prvaka u školama postaje ozbiljan problem, posebno u područnim školama koje se već godinama suočavaju s padom broja upisanih đaka. O ovoj temi razgovarali smo sa pedagogicom u OŠ “Mirsad Prnjavorac“ Safetom Hafizović” koja ističe da je u njihovoj školi do sada upisano 85 đaka prvaka nešto manje u odnosu na prošlu godinu ali očekuju još djece tokom drugog upisnog roka u mjesecu augustu.

U našoj općini djeluje 5 osnovnih škola i područna škola Gora u kojoj rade u kombinovanom odjeljenju.