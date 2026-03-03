PANIKA NA PUMPAMA U BIH – GRAĐANI TOČE GORIVO U REKORDNIM KOLIČINAMA

Zbog sukoba na Bliskom istoku, koji utiče na svjetsko tržište nafte, građani Bosne i Hercegovine posljednjih dana požurili su na benzinske pumpe. Strah od naglog poskupljenja goriva navodi mnoge da toče velike količine, pa se govori i o “cesternama u malom”. Rezervoari automobila puni su zajedno sa kanisterima, dok cijene značajno još nisu porasle.

Na pojedinim pumpama primjećuje se da goriva, naročito benzina, počinje nestajati. Dizel i drugi energenti još uvijek su dostupni ali potražnja za benzinom premašuje svakodnevni prosjek.

Radnici na pumpama potvrđuju da su gužve veće nego inače, “Ljudi dolaze s većim količinama novca i traže više goriva nego što inače toče za mjesec dana.Trenutno benzina povremeno nestaje, ali dizela i dalje ima”, objašnjava radnik jedne vogošćanske pumpe.Dodaje da situacija nije kritična, ali da se svakodnevno prate zalihe.

Panika i nepotrebna kupovina goriva mogu dovesti do lokalnih nestašica i dodatnog rasta cijena. Građani ističu da svaki rast cijena dodatno opteretio kućne budžete, koji je već pod pritiskom. Na terenu poručuju nadležni, situacija je još uvijek pod kontrolom, ali cijene goriva u Bosni i Hercegovini i dalje zavise od dešavanja na svjetskom tržištu nafte.Građanima se savjetuje da prate zvanične informacije, ne stvaraju nepotrebne zalihe i racionalno planiraju kupovinu goriva.

Iako stručnjaci naglašavaju da panika nije opravdana, ponašanje vozača pokazuje da strah od poskupljenja već utiče na potrošačke navike, neki toče gorivo u rekordnim količinama, što na pojedinim pumpama već uzrokuje povremene nestašice benzina.