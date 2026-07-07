PATRIOTSKA LIGA OPĆINE VOGOŠĆA ORGANIZUJE ODLAZAK U POTOČARE

Udruženje branitelja/boraca, organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga” Općine Vogošća organizuje odlazak u Memorijalni centar Potočari, gdje će u subotu, 11. jula, prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Polazak je planiran nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na Trgu žrtava Srebrenice u Vogošći u 6.00 sati. U Potočare će zajedno otputovati aktivisti, omladinci, članovi Upravnog odbora Udruženja, kao i drugi građani koji žele odati počast žrtvama genocida.

Predsjednik Udruženja Amir Bešlija podsjetio je da su članovi „Patriotske lige” godinama bili redovni učesnici Marša mira, ali je ta tradicija prekinuta tokom pandemije koronavirusa. Istakao je da Udruženje i dalje aktivno njeguje kulturu sjećanja te svojim aktivnostima nastoji očuvati istinu o genocidu i prenijeti je budućim generacijama.

Predsjednik Udruženja branitelja/boraca, organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga” Općine Vogošća Amir Bešlija pozvao je građane da se pridruže obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici i da svojim prisustvom na dostojanstven način odaju počast nevino ubijenim žrtvama, naglašavajući da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza svih koji žele sačuvati istinu i dostojanstvo stradalih.