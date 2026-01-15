PČELARSTVO U JANUARU, PRIPREME ZA NOVU SEZONU

Januar je mjesec mirovanja u pčelinjaku, ali to ne znači da nema posla za pčelara. Sada je vrijeme za planiranje i pripremu pčela za novu sezonu. Pčelice su sada u klupku, zaštićene od hladnoće, ali pčelari bi trebali provjeriti jesu li dobro zbrinute. Pčelari zapravo uvijek imaju posla, zima je zapravo vrijeme za revizija opreme i priprema za proljeće. Ovo je idealno vrijeme za radionice u kojima će praviti nove košnice, pregledati alate i drugu opremu kako bi proljeće dočekali spremni.

Bez obzira o kojemse godišnjem dobu radi pčelari nemaju odmor, pčelinjake valja pregledati, samo redovnim pregledom pčelari mogu spriječiti mnoge probleme koji se mogu pojaviti tokom zime. Ne treba zaboraviti da je jaunar ključan mjesec za pripremu pčelinjaka za novu sezonu, pripremu i dodavanje pogača itd. Sama zima je period s najviše životnih opasnosti po pčele. Hladnoća, nedostatak hrane, udaljenost hrane od klubeta, previše vlage, prejaki vjetrovi, kao i svakodnevne opasnosti od domaćih životinja i drugih neprijatelja pčela, prijete neprestano. Pa ipak, sve te opasnosti pčele prebrode, uz koji gubitak. Manji je prihvatljiv, a sve preko toga predstavlja ozbiljnu štetu za pčelare i pčelinjak, a svakako postoji i razlog za zabrinutost pčelara.

Redovnim pregledima i pravilnom njegom pčela, osiguravaju se preduvjeti za dobar razvoj i proizvodnju meda u sezoni medobranja. Samo sa zdravim društvima može se računati na dobru godinu.