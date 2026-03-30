PD “PLANINAR” DOBIO NOVO RUKOVODSTVO. ADIL PAŠIĆ PREUZEO FUNKCIJU PREDSJEDNIKA

Na izvještajno-izbornoj Skupštini Planinarskog društva “Planinar” Vogošća, održanoj 27.marta 2026.godine u velikoj sali Općine Vogošća, izabrano je novo rukovodstvo društva.

Za predsjednika Skupštine izabran je Asmir Hadžić, dok je funkciju predsjednika društva preuzeo Adil Pašić. Dosadašnjem predsjedniku Đemi Kožljaku istekao je mandat, a prisutni su se zahvalili na njegovom dosadašnjem radu i doprinosu razvoju društva.

Tokom sjednice razmatrani su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za protekli period, uz osvrt na realizirane aktivnosti i izazove s kojima se društvo suočavalo. Istaknuto je da je iza društva aktivna godina obilježena brojnim planinarskim turama, ali i potrebom za dodatnim unapređenjem organizacisjkih i infrastrukturnih kapaciteta.

Novoizabrano rukovodstvo najavilo je fokus na dalji razvoj društva, kao i jačanje saradnje sa drugim planinarskim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Skupština je zaključena uz očekivanja da će novo rukovodstvo uspješno odgovoriti na izazove i doprinijeti daljem razvoju Planinarskog društva “Planinar” Vogošća.