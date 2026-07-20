PET BOŠNJAČKIH ŽRTAVA UBIJENIH U PRIJEDORU PRONAŠLO VJEČNI SMIRAJ

U Memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za pet žrtava ratnog zločina s elementima genocida počinjenog 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane.

Dženazi i komemoraciji prisustvovao je veliki broj građana, porodica i prijatelja, uz snažnu poruku da kultura sjećanja predstavlja trajnu obavezu prema žrtvama i najoštrije upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja zločina.

Posmrtni ostaci pet osoba koje su danas ispraćene ekshumirani su iz masovnih grobnica na lokalitetima Kruhara, Ljubije, Sanskog Mosta i Čarakova. Neka tijela pronađena su još 1997. godine, ali su kompleksni procesi identifikacije završeni tek nedavno.

Za prijedorske zločine osuđeno je 17 osoba na 276 godina zatvora. Bivši lideri RS-a, Radovan Karadžić i Ratko Mladić, osuđeni su na doživotne kazne, dok je najviša pravosnažna kazna za Prijedor izrečena bivšem predsjedniku Kriznog štaba Milomiru Stakiću (40 godina).

Domaći sud osudio je 28 osoba na više od 430 godina zatvora. Nedavno je donesena i presuda za stravične zločine u selu Zecovi iz jula 1992., kojom je pet osoba dobilo ukupno 59 godina zatvora.