PLANINARSKO DRUŠTVO “PLANINAR” ZA VIKEND ORGANIZUJE 8. ZIMSKE PLANINARSKE IGRE

Vogošćansko Planinarsko društvo „Planinar” i ove godine okuplja planinare i ljubitelje prirode na 8. Zimskim planinarskim igrama koje će biti održane na lokalitetu Motke. Riječ je o događaju koji promoviše zdrav način života, boravak u prirodi i zajedništvo među učesnicima iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Takmičari će imati priliku okušati se u nekoliko zanimljivih disciplina, dok je poseban akcenat stavljen na druženje, zabavu i razmjenu iskustava. Organizatori su za najbolje obezbijedili prigodne nagrade, ali ističu da je najveća vrijednost ovog susreta stvaranje novih prijateljstava i lijepih uspomena. Posjetioci će moći uživati u netaknutoj prirodi Motki, odsjedati u planinarskom domu i provesti vikend ispunjen pozitivnom energijom. Ovo tradicionalno okupljanje iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, potvrđujući značaj planinarstva i boravka u prirodi za zdrav i kvalitetan život.