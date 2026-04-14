POČELE PRIJAVE ZA “MARŠ MIRA 2026”

Ovogodišnji “Marš mira 2026” u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenica iz jula 1995. godine, bit će održan 22. put, a prijave su otvorene.

U proteklim godinama hiljade osoba, kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz cijelog svijeta, uzele su učešće.

Svi zainteresovani pojedinci ili grupe mogu se prijaviti za učešće na ovogodišnjem “Maršu mira”. Pod grupom se podrazumijeva organizovani dolazak deset i više osoba – kazao je Suljo Čakanović, predsjednik podobora za “Marš mira 2026”.

Marš mira je pješački pohod, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te podsjećanja na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, potpomognute snagama iz Srbije, nad Bošnjacima “Sigurnosne zone UN-a” Srebrenica, u julu 1995. godine.

Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, kreće iz MZ Nezuk (opština Sapna) i u periodu od tri dana prelazi put dug oko 100 kilometara, da bi došla do Potočara (opština Srebrenica). Učesnici po završetku Marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.

Trasa uključuje teško prohodne brdsko-planinske predjele (Udrč, 1043 m), gusto pošumljene predjele sa potocima, a prolazi i kroz određen broj povratničkih naselja, čije su gostoprimstvo ranijih godina osjetili mnogi učesnici ovog pohoda. Na svakoj od navedenih lokacija učesnici su u prilici vidjeti neko od značajnih mjesta iz ne tako davne prošlosti: mjesta na kojima je došlo do masovnih pogubljenja zarobljenih Bošnjaka, ili mjesta na kojima su pronađene primarne ili sekundarne masovne grobnice.

U toku Marša se na određenim lokalitetima održavaju kraći historijski časovi, na kojima se mogu čuti i svjedočenja preživjelih osoba učesnika “Marša smrti” iz 1995. godine, a mnoge od njih ćete biti u prilici lično upoznati, u koloni učesnika.

Marš mira traje tri dana, od 08. do 10. jula u godini, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara. Kolona polazi u 08. jula između 08:45h i 09:00h iz Nezuka, opština Sapna. Na potezu od Nezuka – kao polazišta, pa do Potočara – kao odredišta, učesnici prolaze slijedećom maršutom: Nezuk – Baljkovica – Parlog – Crni Vrh – Snagovo – Liplje – Jošanica – Donja Kamenica – Bakrači – Glodi – Udrč – Cerska – Kaldrmica – Đugum – Mravinjci – Burnice – Kameničko Brdo – Ravni Buljim – Jaglići – Šušnjari – Budak – Potočari (Memorijalni centar).

Prijave za učešće na „Maršu mira 2026.“ mogu se izvršiti na sljedeći način:

