POČELE PRIPREME ZA EKSTERNU MATURU U OŠ “IZET ŠABIĆ”

Do kraja zimskog raspusta ostalo je još vrlo malo vremena. Dok većina učenika koristi ove dane za odmor, druženje i zabavu, učenici devetog razreda već su usmjereni na obavezu koja ih čeka u junu – eksternu maturu. Kako bi što spremnije dočekali završni ispit iz matematike, bosanskog i engleskog jezika, u vogošćanskim školama organizovana je instruktivna nastava.

Naša ekipa posjetila je Osnovnu školu „Izet Šabić” u Hotonju, gdje nastavu pohađaju učenici devetog razreda. Učenici ističu da im ove pripreme mnogo znače, iako do ispita ima još nekoliko mjeseci, jer će im olakšati kasnije ponavljanje gradiva. Većina već ima jasnu sliku o tome koju srednju školu želi upisati, dok manji broj još uvijek razmišlja o budućem izboru.

Pred njima je važan korak, ali i prilika da pokažu znanje koje su godinama gradili. Svima želimo mnogo uspjeha i dobre rezultate na eksternoj maturi.