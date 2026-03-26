POČELE PRIPREME ZA MANIFESTACIJU “VOGOŠĆANSKI DANI 2026”

Danas je održan drugi sastanak Organizacionog odbora manifestacije „Vogošćanski dani“ koja će se tradicionalno održati u mjesecu junu. Tokom dvadesetak dana Vogošćani, ali i drugi posjetioci će moći uživati u koncertima, predstavama, promocijama knjiga i različitim sportskim dešavanjima, a kao i obično biće tu mnogo sadržaja namijenjenih našim najmlađim sugrađanima.

Ovogodišnja manifestacija „Vogošćanski dani 2026“ ove godine počinje 05.06. i trajat će do 24.06. 2026. godine. Planirani su različiti kuturno-zabavni i sportski sadržaji kako na otvorenoj sceni tako i u kino sali. Organizacioni odbor je raspisao Javni poziv za apliciranje programa, a rok za prijavu je 10.april.