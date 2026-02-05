POČEO UPIS BUDUĆIH PRVAČIĆA U OŠ “ZAHID BARUČIJA”

U pet vogošćanskih osnovnih škola u toku je prvi upisni rok za buduće prvačiće, a planiran je upis oko 379 učenika. Roditelji trebaju pripremiti standardnu dokumentaciju, dok se dodatne informacije mogu dobiti direktno u školama. Tim povodom posjetili smo Osnovnu školu „Zahid Baručija” i razgovarali sa direktorom Refikom Kurtovićem.

Direktor Kurtović ističe da su nakon završetka radova na dogradnji škole učenicima i nastavnicima obezbijeđeni znatno bolji uslovi za boravak i rad. Modernizovani prostori doprinose kvalitetnijem izvođenju nastave i ugodnijem školskom okruženju. Očekuje se da će i ove godine interes roditelja za upis prvačića biti veliki, što potvrđuje povjerenje u rad škole i obrazovni sistem.