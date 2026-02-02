POČEO UPIS PRVAČIĆA U VOGOŠĆANSKE OSNOVNE ŠKOLE

Osnovna škola „Zajko Delić “ u Vogošći raspisala je poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole za 2026 /27. godinu. Upis djece vršit će se od 1.2. do 28.2.2026. godine. Direktor pomenute škole Almer Begić ovom prilikom pojašnjava da roditelji kod prijavljivanja djeteta za upis u školu dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija, ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu kojeg izdaje nadležna predškolska ustanova i CIPS prijava prebivališta, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

Moguć je i upis mlađe djece, isključivo uz pismeni zahtjev roditelja i mišljenje komisije, ako je to u najboljem interesu djeteta.

Također, direktor ističe da će se obaviti i testiranje djece, te da je to jedan od načina kojim će se utvrditi spremnost djeteta za školu. U prvi razred školske 2026/27. godine upisat će se djeca koja će do 1.3.2026. godine imati navršenih 5 i po godina života. Pozivaju se roditelji da blagovremeno izvrše ovu zakonsku obavezu kako bi škola imala dovoljno vremena da kvalitetno izvrši pripremu za prijem prvačića i početak nove školske godine. U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.