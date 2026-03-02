POHODOM NA MOTKU VOGOŠĆANSKI PLANINARI OBILJEŽILI DAN NEZAVISNOSTI BIH

Pohod je za planinare najbolji način da se obilježi 1.mart Dan nezavisnosti BiH, kazali su planinari koje je sa polazne tačke ispratila ekipa TV Vogošća. Već godinama, pohodom na Motku Planinarsko društvo „Planinar“ obilježava jedan od najvažnijih historijskih datuma za našu domovinu, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Grupa planinara put Motke uputila se trasom dugom 12 kilometara. Nakon pohoda planinari se druže u domu na Motki.

Pohodu su prisustvovali i naši sugrađani a posebno raduje činjenica da je bilo i omladine . Mnogi od njih prvi put idu na ovakav pohod ali kažu da se raduju što će se okušati u nečemu novom.

Prije polaska vogošćanski planinari su odali počast i položili cvijeće na spomen obilježjima šehidima, poginulim borcima, logorašima i civilnim žrtvama rata u Vogošći.