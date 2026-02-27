POLAGANJEM CVIJEĆA I ODAVANJEM POČASTI ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA, CŽR I UBIJENIM LOGORAŠIMA OBILJEŽEN DAN NEZAVISNOSTI BiH

Prvi mart Dan nezavisnosti BiH u Vogošći je obilježen intoniranjem državne himne i polaganjem cvijeća na centralnim spomen obilježjima na Trgu branilaca Vogošće i velikom parku. Brojne delegacije među kojima su predstavnici Općine Vogošća i vogošćanskih boračkih udruženja na centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima položili su cvijeće, proučili fatihu i odali počast. Također, cvijeće je položeno i odata počast i na spomenicima civilnim žrtvama rata i ubijenim logorašima u centralnom vogošćanskom parku. Brojne delegacije zakonodavne i izvršne vlasti Općine Vogošća, boračkih udruženja te drugih organizacija civilnog društva svojim prisustvom na spomen obilježjima su pokazale da, uz visoko podignute zastave u našoj općini zaborav na dan kad su se građani izjasnili da žele nezavsinu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, nije moguć.

Nakon polaganja cvijeća održana je i svečana sjednica Općinskog vijeća, kojoj su prisustvovali pored vijećnika i predstavnici općinske vlasti, političkih partija, javnih ustanova, organizacija i udruženja.