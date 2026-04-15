POLAGANJEM CVIJEĆA I SVEČANIM PROGRAMOM OBILJEŽEN 15.APRIL DAN ARMIJE RBIH

Povodom Dana armije Republike Bosne i Hercegovine, u Vogošći je upriličeno polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, kao i na spomen obilježje ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata.

Cvijeće su položili predstavnici boračkih udruženja, potom načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima, nakon čega su to učinili i predstavnici političkih stranaka, direktori osnovnih škola kao i građani.

Nakon polaganja cvijeća u JU KSC Vogošća upriličen je svečani program obilježavanja. Prisutnima se obratio načelnik Hasanović, istakavši važnost njegovanja kulture sjećanja i prenošenja istine o odbrani Bosne i Hercegovine na mlađe generacije.

U programu su učestvovali i učenici Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” koji su izveli nekoliko prigodnih tačaka, dok su pročitani i nagrađeni literarni radovi učenika koji su osvojili prvo, drugo i treće mjesto.

Obilježavanje je proteklo u znaku sjećanja, poštovanja i zahvalnosti svima koji su dali doprinos u odbrani domovine.

