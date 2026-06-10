Posjeta edukativno-kreativnom centru „Teta Pričalica“: Razgovor o sadržajnom ljetnom raspustu za djecu

Tokom posjete edukativnom centru „Teta Pričalica“ razgovarali smo sa direktoricom Lidijom Sejdinović o planiranim aktivnostima za predstojeći ljetni raspust djece, kao i o značaju kvalitetno osmišljenih sadržaja koji će djeci omogućiti aktivno, edukativno i ispunjeno provođenje slobodnog vremena.

U okviru planiranih aktivnosti predviđene su edukativne radionice, kreativni i društveni sadržaji, kao i različiti programi prilagođeni uzrastu djece. Poseban fokus stavljen je na razvoj socijalnih vještina, učenje kroz igru, kreativno izražavanje i boravak u podsticajnom okruženju.

Tokom razgovora istaknuta je i važnost pružanja podrške roditeljima, ali i potreba da djeca što više vremena provode u druženju, igri i aktivnostima van digitalnog svijeta, uz što manje vremena pred ekranima.

Zajednički cilj jeste omogućiti djeci ljetni raspust ispunjen druženjem, učenjem, kreativnošću i lijepim uspomenama koje će nositi sa sobom i nakon završetka raspusta.