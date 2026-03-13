POSKUPLJENJA NA PIJACI: ZA ISTI NOVAC DANAS MNOGO MANJE NAMIRNICA

Kupovina na pijacama za mnoge građane postaje sve veći izazov. Cijene voća, povrća i drugih namirnica u posljednje vrijeme znatno su porasle, pa građani ističu da za isti novac danas mogu kupiti mnogo manje nego ranije.

Na jednoj od vogošćanskih pijaca zatekli smo građane kako pažljivo biraju šta će kupiti. Kažu da su poskupljenja primjetna i da se kućni budžet sve teže usklađuje sa svakodnevnim potrebama.

„Sve je poskupilo. Prije smo mogli kupiti mnogo više nego danas“, kaže jedna od građanki koju smo zatekli u kupovini.

Sličnog mišljenja su i drugi građani, koji ističu da zbog visokih cijena često kupuju manje količine ili biraju samo najpotrebnije namirnice.

Prodavci na pijaci tvrde da povećane cijene nisu njihova odluka. Kako kažu, i nabavne cijene su znatno više nego ranije, zbog čega su primorani prilagođavati cijene na tezgama.

I dok građani pokušavaju prilagoditi kupovinu svojim mogućnostima, pitanje cijena na pijacama i dalje ostaje jedna od glavnih tema svakodnevnog života.