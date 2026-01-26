POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU IZMEĐU OPĆINE VOGOŠĆA I RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA

Danas su Općina vogošća i Razvojni program Ujedinjenih nacija potpisali Memorandum o razumijevanju, čime zvanično započinje saradnja na zajedničkom programu Akcelator rodne ravnopravnosti.Ovaj program ima za cilj unaprijediti rodnu ravnopravnost u lokalnoj zajednici kroz inicijative koje jačaju učešće žena u odlučivanju,ekonomsku osnaženost i pristup jednakoj podršci u svim sektorima.

Načelnik Hasanović ističe da je počašćen što je Vogošća potpisala ovaj Memorandum.

Rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH, Renaud Meyer, naglasio je kako je rodna ravnopravnost jedan od ključnih stupova djelovanja UNDP-a.

Vogošća je, kazao je, prepoznata kao pouzdan i proaktivan partner, a cilj projekta je integrirati principe rodne ravnopravnosti u sve segmente rada lokalne samouprave – od planiranja do pružanja javnih usluga – kako bi svi građani imali jednake mogućnosti sudjelovanja i da se njihovi glasovi jednako čuju.