POTPISAN UGOVOR O PODRŠCI RK VOGOŠĆA –  DOBRI REZULTATI SU TEMELJ, A CILJ SU JOŠ VEĆI USPJESI

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda potpisao je ugovor o finansijskoj podršci s Rukometnim klubom Vogošća, nastavljajući jako i stabilno partnerstvo. U RK Vogošća, ugovor je potpisao Fetah Kadrić, predsjednik Upravnog odbora RK Vogošća.

RK Vogošća je svojim predanim radom u protekloj sezoni osigurao nastup u EHF Europa Cupu za sezonu 2026/2027, potvrdivši kontinuitet rezultata. Ostvareni rezultati predstavljaju snažan temelj za budućnost, a evropska scena sigurno je dodatni podstrek za još bolje rezultate i nove sportske uspjehe u predstojećoj sezoni.

Ministar Magoda istakao je da Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo s posebnim zadovoljstvom pruža podršku klubovima koji svojim radom i rezultatima predstavljaju Kanton Sarajevo na evropskoj sportskoj sceni.

“Evropska scena nije slučajnost, već potvrda kontinuiteta i rada koji ovaj klub ulaže iz godine u godinu. Ostvareni uspjesi su vrijedni poštovanja i pokazuju da se radi kvalitetno, ali vjerujem da mogu biti i dodatni motiv za još bolje rezultate u narednoj sezoni, pogotovo u Premijer ligi BiH.

Ministarstvo će nastaviti biti pouzdan partner klubovima koji ostvaruju vrhunske rezultate i na najbolji način promovišu Kanton Sarajevo i našu državu. Uvjeren sam da će RK Vogošća i ove sezone dostojno predstavljati naše boje u EHF Europa cup-u“, izjavio je ministar Magoda.

Tom prilikom Fetah Kadrić se u ime RK Vogošća zahvalio Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na kontinuiranoj podršci, ističući da je ona od velikog značaja u pripremama za izazove koji ih očekuju u domaćim takmičenjima i nastupu na evropskoj sceni. Poručili su da će učiniti sve kako bi opravdali ukazano povjerenje te da se nadaju još uspješnijoj sezoni i još boljim rezultatima, kako u domaćim takmičenjima, tako i na međunarodnoj sceni.