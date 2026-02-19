POTPISAN UGOVOR: UDRUŽENJE SAHAN NASTAVLJA REALIZOVATI PROJEKT CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor s Udruženjem za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije “Sahan”, kojem Općina, nakon sprovedenog Javnog poziva, ustupa prostor za realizaciju projekta Centra za zdravo starenje Vogošća. Ugovor je zaključen na 12 mjeseci, s mogućnošću produženja na dodatnih 12, pod identičnim uslovima a u svrhu realizacije projekta Centra za zdravo starenje Vogošća.

Centar za zdravo starenje nedavno je obilježio dvije godine rada i postojanja, a njegovi korisnici, iako u trećoj životnoj dobi, tom prilikom su iskazali posebnu energiju i kreativnost u radu.

Fikreta Nazifović, koordinatorica Centra za zdravo starenje Vogošća, zahvalila se Općini Vogošća i načelniku Migdadu Hasanoviću na dosadašnjoj saradnji i podršci.

– Drago mi je da smo, na neki način, kroz naš rad opravdali ukazano povjerenje u prethodne dvije godine. Nastojali smo i nastojat ćemo kroz brojne kulturno-edukativni sadržaji, kreativne radionice i rad u sekcijama biti istinska podrška osoba treće živote dobi – kazala je Nazifović, uz konstataciju da je ponosna na sve ono što su korisnici Centra za zdravo starenje Vogošća uradili u protekle dvije godine.

Korisnici Centra učestvovali su i u obilježavanju značajnih datuma za zdravstvo, važnih datuma vezanih za socijalnu zaštitu, prvu pomoć, kao i datuma bitnih za Općinu Vogošća.

– Moram priznati da sam tokom nedavne posjete Centru za zdravo starenje, kada su obilježavali drugu godišnjicu rada, bio sretan zbog svega onoga što sam čuo i vidio. Mislim da ovim projektom rukovode prave osobe i vjerujem da će on i u budućnosti biti mjesto gdje će naši stariji sugrađani moći uživati u svemu što Centar nudi – poručio je načelnik Hasanović.