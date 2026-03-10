POVEĆAN BROJ POŽARA NA PODRUČJU VOGOŠĆE, NADLEŽNE SLUŽBE APELUJU NA OPREZ GRAĐANA

Na području općine Vogošća u posljednjem periodu zabilježen je povećan broj požara na otvorenom prostoru, što je dodatno angažovalo pripadnike vatrogasnih i drugih nadležnih službi. U većini slučajeva radilo se o požarima niskog rastinja, trave i otpada, koji se usljed vremenskih uslova mogu brzo proširiti i izazvati veću materijalnu štetu.

Komandir Vatrogasne stanice u Vogošći Muamer Kuko navodi da su visoke temperature, sušno vrijeme, ali i nepažnja prilikom spaljivanja otpada ili čišćenja imanja najčešći uzroci izbijanja ovakvih požara. Iako su vatrogasci u proteklom periodu uspješno lokalizovali i ugasili veći broj požara, naglašava Kuko, da je prevencija i dalje najvažniji faktor u njihovom sprječavanju.

Građanima se skreće pažnja da budu posebno oprezni prilikom boravka u prirodi, te da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom prostoru bez odgovarajućih mjera sigurnosti. Također se apeluje da se ne bacaju opušci ili drugi zapaljivi predmeti u travu i rastinje, jer i najmanja iskra može izazvati požar.

Nadležne službe podsjećaju da je u slučaju uočavanja dima ili požara potrebno odmah obavijestiti vatrogasce ili nadležne institucije kako bi se spriječilo širenje vatre i nastanak veće štete.

Zajedničkom odgovornošću i oprezom moguće je značajno smanjiti rizik od požara i zaštititi ljude, imovinu i prirodno okruženje na području općine Vogošća.