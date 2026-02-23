POVODOM 23. FEBRUARA, DANA REINTEGRACIJE OPĆINE VOGOŠĆA ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

U povodu obilježavanja 30.godišnjice reintegracije dijela općine Vogošća u sastav Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Kino sali upravne zgrade JU KSC Vogošća „Jasmin Isanović Žuti” održana je Svečana sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Sjednici su prisustvovali predstavnici javnog i političkog života kao i brojni građani i na ovaj način su obnovili sjećanje na 23.02.1996.godine, dan kada je Vogošća vraćena Vogošćanima.

Na sjednici su govorili Predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić, te Općinski načelnik Migdad Hasanović. Prisutne su podsjetili na značaj današnjeg dana.

Nekadašnji načelnik općine Vogošća Muhamed Kozadra je evocirao uspomene na 23. februar 1996. godine.

Ovu manifestaciju uljepšao je i nastup mješovitog ansambla „Nota” iz Vogošće, kao i učenici OŠ „Mirsad Prnjavorac“. Prije Svečane sjednice delegacije su položile cvijeće na Centralno spomen obilježje na Trgu branilaca Vogošće kao i na spomen obilježja civlinim žrtvama rata i logorašima.