POVODOM DANA OPĆINE ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Povodom 24. juna Dana Općine Vogošća u vogošćanskoj kino Sali održana je Svečana sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Na sjednici su se obratili predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, te pozdravili prisutne goste iz javnog, političkog, kulturnog i vjerskog života.

Govorili su o značaju 24. juna za Općinu Vogošća, jer je Općina Vogošća postala administrativno-teritorijalna jedinica, a na isti dan 1992. godine formirani su Vogošćanski odredi koji su pod zajedničkom komandom branili svoju zemlju od agresije. Danas su pojedincima i kolektivima na sjednici uručena najviša općinska priznanja.