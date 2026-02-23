POVODOM DANA REINTEGRACIJE OPĆINE VOGOŠĆA POLOŽENO CVIJEĆE NA SPOMEN OBILJEŽJIMA

Dan reintegracije dijela općine Vogošća u sastav Federacije BiH svečano je obilježen danas polaganjem cvijeća na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Vogošće i Spomeniku civilnim žrtvama rata u Vogošći. Tim povodom predstavnici Općine Vogošća, boračkih udruženja i političkih partija položili su cvijeće, proučili fatihu i minutom šutnje odali počast poginulim braniteljima i civilnim žrtvama.

Polaganju cvijeća prisustvovali su i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk kao i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović.

Dan reintegracije općine Vogošća prilika je da se sjetimo i svih onih koji su dali svoje živote u odbrani slobodnih vogošćanskih teritorija i grada Sarajeva.