POVODOM EVROPSKE SEDMICE PREVENCIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE UDRUŽENJE ŽENA „ZUMBUL“ SUTRA  ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU POD NAZIVOM  “ZDRAVA IZNUTRA LIJEPA IZVANA”

Povodom Evropske sedmice prevencije karcinoma grlića materice Udruženje žena „Zumbul“ u saradnji sa udruženjemZzajedno zdravije sutra u prostorijama udruženja na Blagovcu sa početkom u 17:00 sati organizuje panel diskusiju pod nazivom , Zdrava iznutra lijepa iz vana. O ovoj temi govorit će stručnjakinje iz ove oblasti specijalista ginekologije Aida Zujović – Ajanović i doktorica medicine Erna Džinić – Ahmić.