POVODOM EVROPSKE SEDMICE PREVENCIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE UDRUŽENJE ŽENA „ZUMBUL“ SUTRA  ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU POD NAZIVOM  “ZDRAVA IZNUTRA LIJEPA IZVANA”

POVODOM EVROPSKE SEDMICE PREVENCIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE UDRUŽENJE ŽENA „ZUMBUL“ SUTRA  ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU POD NAZIVOM  “ZDRAVA IZNUTRA LIJEPA IZVANA”

Azra Mešanović0

Povodom Evropske sedmice prevencije karcinoma grlića materice Udruženje žena „Zumbul“ u saradnji sa udruženjemZzajedno zdravije  sutra u prostorijama udruženja  na Blagovcu sa početkom u 17:00 sati  organizuje panel diskusiju pod nazivom , Zdrava iznutra lijepa iz vana. O ovoj temi govorit će stručnjakinje iz ove oblasti specijalista ginekologije  Aida Zujović – Ajanović i doktorica medicine Erna Džinić – Ahmić.

Ostale vijesti