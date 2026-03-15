POŽAR U STAMBENOM OBJEKTU U VOGOŠĆI ODNIO JEDAN ŽIVOT

U noći između 13. i 14. marta 2026. godine izbio je požar u stambenom objektu u ulici Gornja Jošanica I, na području Općine Vogošća, u kojem je smrtno stradala jedna osoba.

Prema informacijama iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, po dojavi Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo policijski službenici su odmah izašli na mjesto događaja, gdje je potvrđeno da je u požaru život izgubio S.H., rođen 1978. godine.

Požar je lokalizovan u 00:40 sati, dok je dežurni doktor u 01:04 sati konstatovao smrt stradalog.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka protivpožarne struke i policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako je saopćeno, u dijelu stambenog objekta koji je koristio stradali, u prostoriji zahvaćenoj požarom, pronađeno je njegovo tijelo. Okolnosti koje su dovele do izbijanja požara bit će utvrđene daljom istragom.