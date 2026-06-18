PREDSTAVA: “BUDALA NA VEČERI” DO SUZA NASMIJALA VOGOŠĆANSKU PUBLIKU

Tuzlansko narodno pozorište vogošćanskoj publici se predstavilo predstavom “Budala na večeri” riječ je o komediji koja priča o grupi prijatelja koji organizuju večere na kojima dovode “najveću budalu”, ne sluteći da će se situacija potpuno izmaći kontroli.

Radnja ove duhovite i oštre komedije koja se vrti se oko elitnog društva koje, iz čiste zabave, svakog petka organizuje večere s “budalom” – osobom koju pozovu kako bi im bila izvor sprdnje do suza je nasmijala prisutnu publiku, a

Režiju predstave potpisuhe Midhat Kušljugić, a igrali su Edis Žilić, Milenko Iliktarević, Remira Osmanović, Jasmina Dedić Ibrić, Siniša Udovičić, Elvis Jahić i Midhat Kušljugić.