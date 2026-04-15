PRIČA SALEMA NUMANOVIĆA – PONOS JEDNOG BORCA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine prilika je da se prisjetimo svih onih koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svoje zemlje. Među njima je i pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Salem Numanović, koji se sa ponosom, ali i dubokim emocijama prisjeća ratnih dana, svojih saboraca i trenutaka koji su ostavili neizbrisiv trag.

Kako ističe, rat nije bio samo borba na linijama, već i svakodnevna borba za opstanak, dostojanstvo i vjeru u bolje sutra. Najteže mu je, kaže, bilo gledati patnju civila, ali upravo ta slika davala je dodatnu snagu da se izdrži i ne odustane. Posebno naglašava važnost zajedništva među borcima, koji su jedni drugima bili oslonac u najtežim trenucima.

Prisjećajući se svojih saboraca, Numanović govori o hrabrosti običnih ljudi koji su, bez mnogo razmišljanja, stali u odbranu domovine. Mnogi od njih, nažalost, nisu dočekali slobodu, ali njihova žrtva, ističe, nikada ne smije biti zaboravljena.

Danas, s vremenske distance, smatra da je najvažnije čuvati istinu i prenositi je na mlađe generacije. “Naša je obaveza da govorimo o onome što se desilo, da se nikada ne zaboravi i da se nikada više ne ponovi”, poručuje Numanović.

Dan Armija Republike Bosne i Hercegovine nije samo podsjećanje na prošlost, već i snažna poruka budućnosti. To je dan kada se odaje počast svima koji su dali svoj doprinos u odbrani zemlje, ali i prilika da se još jednom naglasi koliko su mir i sloboda vrijednosti koje treba čuvati i njegovati svakoga dana.