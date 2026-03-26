PROF. ĐEVAD ŠAŠIĆ I PROF. MERIMA TANOVIĆ OBJAVILI KNJIGU “NOVO JAVNO UPRAVLJANJE”

Prof. Đevad Šašić i prof. Merima Tanović objavili su završetak rukopisa nove knjige „Novo javno upravljanje”. Djelo donosi savremen pogled na reforme javnog sektora i izazove njegove modernizacije.

Prof. Đevad Šašić naglašava da je ovo djelo posvećeno dubljem razumijevanju reformskih procesa u javnom sektoru, s posebnim fokusom na menadžerski pristup upravljanju, te izazove modernizacije javnih institucija. Kroz savremenu analizu, istaknute su ključne vrijednosti odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti, koje predstavljaju temelj kvalitetnog i funkcionalnog javnog upravljanja.

Knjiga „Novo javno upravljanje” dolazi u trenutku kada se javni sektor suočava s brojnim izazovima prilagođavanja savremenim tokovima i evropskim standardima. Očekuje se da će predstavljati vrijedan i relevantan resurs za studente, istraživače, ali i sve praktičare u oblasti javne uprave, nudeći smjernice za unapređenje i razvoj institucionalnih praksi.

Očekuje se da će knjiga biti značajan doprinos akademskoj i stručnoj zajednici.