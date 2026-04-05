PROFESOR KARAHALILOVIĆ S UNSA OSUDIO AGRESIJU NA IRAN

U jeku sve izraženijih globalnih tenzija i narušavanja međunarodnog poretka, profesor dr. Namir Karahalilović uputio je javno saopštenje u kojem iznosi stavove o aktuelnim dešavanjima na Bliskom istoku, s posebnim osvrtom na agresiju na Iran.

U svom obraćanju, profesor Karahalilović ističe kako je svijet u posljednjim godinama svjedok ubrzanog urušavanja sistema uspostavljenog nakon Drugog svjetskog rata, te naglašava da su nedavni događaji dodatno produbili globalnu nestabilnost.

Posebno naglašava svoju osudu vojnih djelovanja:

„Osuđujem agresiju Izraela i SAD na Iran, kao čin suprotan svim normama međunarodnog prava.“

U saopštenju se snažno ukazuje i na humanitarnu dimenziju sukoba:

„Posebnu osudu zaslužuju napadi na nezaštićene civile, žene i djecu.“

Profesor također izražava duboku zabrinutost zbog razaranja obrazovnih i zdravstvenih institucija, povlačeći paralelu sa ratnim iskustvima Bosne i Hercegovine iz 1990-ih godina.

Kao stručnjak za iranske studije, profesor podsjeća javnost na historijski i civilizacijski značaj Irana, ističući njegovu bogatu kulturnu tradiciju, doprinos nauci i umjetnosti, kao i kompleksnost savremenog iranskog društva.

U završnici saopštenja, profesor Karahalilović naglašava ličnu i akademsku solidarnost s iranskim narodom:

„Izražavam punu ljudsku i akademsku solidarnost s prijateljskim iranskim narodom.“

Saopštenje je zaključeno podsjećanjem na historijsku podršku Irana Bosni i Hercegovini u najtežim trenucima njene novije historije.

Cjelokupan tekst saopštenja možete pročitati u nastavku / klikom na dokument ispod.