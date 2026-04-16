PROJEKT IZGRADNJE SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE “KOLEKTOR 6” U NASELJU ORAHOV BRIJEG DOSPIO U ZAVRŠNU FAZU

U vogošćanskom naselju Orahov Brijeg, u dijelu istoimene ulice od broja 248 do broja 268, Općina Vogošća realizuje projekt izgradnje kanalizacione mreže. Kroz projekt “Kolektor 6”, koji je jedan od komunalnih prioriteta Općina Vogošća, bit će instalirano novih 270 metara oborinske i fekalne kanalizacione mreže, a ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 285.000 KM.

Veći dio sredstava za ovu namjenu izdvojen je iz Budžeta Općine Vogošća, dok Fond za zaštitu okoliša FBiH u ovom projektu učestvuje sa 77.000 KM. Nakon završetka radova na “Kolektoru 6” i instalaciji 26 novih priključaka, uslijedit će i postavljanje nove vodovodne mreže, a koju će finansirati KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.

Po okončanju svih radova, Općina Vogošća je predvidjela i asfaltiranje dijela ulice Orahov Brijeg (270 m) u kojoj su se odvijali pomenuti radovi u punoj širini ove putne komunikacije. Koristimo i ovu priliku da se građanima zahvalimo na saradnji i razumijevanju, te da ih istovremeno i zamolimo da aktivno uzmu učešće u procesu koji se odnosi na instalaciju novih priključaka.