PROLJETNA AKCIJA ODVOZA KABASTOG OTPADA ZA 2026. GODINU

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada, prema informacijama koje je objavilo KJKP Rad, počet će 4. aprila a trajat će sve do 30. aprila.

U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani u danima vikenda (subotom i nedjeljom) iznose svoj kabasti otpad, a u toku naredne sedmice (od ponedjeljka do petka), KJKP Rad će kabasti otpad prikupiti, transportovati i zbrinuti na adekvatan način.

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada na području općine Vogošća odvijat će se 25. i 26. 4. 2026. godine.

Građani će kabasti otpad odlagati u svojim mjesnim zajednicama na lokacijama koje će biti objavljene na oglasnim pločama u svojim naseljima ili na web stranici www.rad.com.ba .

Iz KJKP Rad su apelovali da se građani trebaju pridržavati navedenih termina odvoza kabastog otpada kako bi održali potreban nivo javne higijene.

Ukoliko imate kabasti otpad koji se treba ukloniti prije ili poslije proljetnog i jesenjeg termina odvoza kabastog otpada, možete uraditi tokom cijele godine BESPLATNO na jedno od Reciklažnih dvorišta:

– Adema Buće br. 556

– Paromlinska br. 64

– Željeznička br. 2 (industrijska zona Ilijaš).

Možete kontaktirati nadležnu službu zaduženu za vanredni odvoz pri KJKP Rad na broj telefona 033/641-051, uz napomenu da se ova usluga posebno naplaćuje i dobit će te potrebne informacije.