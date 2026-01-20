PROSJEČNA OCJENA UČENIKA SŠC VOGOŠĆA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA 3,71

Azra Mešanović0

Na kraju prvog polugodišta sumirani su rezultati rada učenika Srednjoškolskog centra Vogošća. Prosječna ocjena 3,71 daje jasan pokazatelj zalaganja, truda i uspjeha učenika tokom proteklih mjeseci. Rezultati su važan pokazatelj, ali i motivacija za nastavak školske godine.

Direktor škole Elvir Sućeska kaže da su učenici u prvom polugodištu imali fokus na različitim vannastavnim aktivnostima, te da će u drugom polugodištu uložiti veći napor i trud u savladavanju školskog gradiva.

Direktor SŠC Vogošća je učenicima poželio ugodan ostatak raspusta, uz podsjećanje da će se prvo zvono u drugom polugodištu oglasiti u ČETVRTAK , 29. januara.

