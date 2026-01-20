PROSJEČNA OCJENA UČENIKA SŠC VOGOŠĆA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA 3,71

Na kraju prvog polugodišta sumirani su rezultati rada učenika Srednjoškolskog centra Vogošća. Prosječna ocjena 3,71 daje jasan pokazatelj zalaganja, truda i uspjeha učenika tokom proteklih mjeseci. Rezultati su važan pokazatelj, ali i motivacija za nastavak školske godine.

Direktor škole Elvir Sućeska kaže da su učenici u prvom polugodištu imali fokus na različitim vannastavnim aktivnostima, te da će u drugom polugodištu uložiti veći napor i trud u savladavanju školskog gradiva.

Direktor SŠC Vogošća je učenicima poželio ugodan ostatak raspusta, uz podsjećanje da će se prvo zvono u drugom polugodištu oglasiti u ČETVRTAK , 29. januara.