PROTEKLA GODINA U ZNAKU MNOGIH USPJEHA ZA OK „VOGOŠĆA“

Odbojkaški klub Vogošća osnovan je 1997. godine. Zahvaljujući entuzijazmu uprave kluba, trenerima i drugim poštovaocima ovog sporta i samog kluba, možemo reći da je prošla godina bila veoma uspješna i da će zahvaljujući postignutim rezultatima ostati zapisana kao godina u kojoj je napravljeno nekoliko značajnih pomaka, kako rezultatskih tako i u samoj organizaciji kluba.

Što se tiče igračica, iz dana u dan sve više napreduju i postaju vrhunske igračice, a do toga naravno stižu uz mnogo truda i rada. 2026. godina bi trebala biti godina u kojoj će ovaj klub nastaviti tamo gdje se stalo prošle godine, ambicije su ulazak u viši rang takmičenja, jačanje škole odbojke kako bi se stvorile predispozicije za igrački kadar na koji se računa u budućnosti.