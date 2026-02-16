PROUČEN MEVLUD U DŽEMATU BARICE

U džematu Barice u Vogošći, svečano je proučen mevlud kojem su prisutvovali brojni imami iz lokalne zajednice, vjernici i predstavnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovaj poseban vjerski skup protekao je u lijepoj i dostojanstvenoj atmosferi, ispunjen duhovnim porukama, zajedništvom i pripremom za nadolazeće mubarek dane mjeseca Ramazana.

Imam džemata Ferid efendija Avdović, govorio je o značaju mevluda, kao i pripreme za Ramazan, naglašavajući potrebu da se vjernici okrenu dobrim djelima, ostave ružan govor, te svoje dane ispune međusobnim poštovanjem lijepim ponašanjem i iskrenom vjerom.

U susret ramazasnkim danima, mutevelija i mujezin džemata Mehmed Bučo, najavio je niz aktivnosti koje će dodatno obogatiti vjerski život zajednice. Planirano je učenje tedžvida za starije, posebno edukatvini program za mlađe, kao i organizacija zajedničkih iftara koji će doprinijeti jačanju zajedništva, solidarnosti i bratske ljubavi među džematlijama.

Neka nam nadolazeći mjesec Ramazana donese mir u srcima, bereket u porodicama, snagu u vjeri i radost zajedničkog ibadeta. Uz dove za zdravlje, sabur i međusobno razumijevanje, želimo da mubarek dani budu ispunjeni dobrim djelima, iskrenim pokajanjem i Allahovom milošću.