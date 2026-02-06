RAD NE PRESTAJE: UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH IZ VOGOŠĆE NASTAVLJA SA SVOJIM AKTIVNOSTIMA

Udruženje porodica nestalih iz Vogošće iza sebe ima godinu ispunjenu brojnim realizovanim aktivnostima, usmjerenim na rasvjetljavanje sudbine nestalih osoba, ali i na kontinuiranu podršku njihovim porodicama. Tokom protekle godine sporovedeni su sastanci sa nadležnim institucijama, prikupljanja dokumentacija. Organizovane su terenske aktivnosti kao i javne tribine s ciljem podizanja svijesti o ovom i dalje otvorenom humanitarnom pitanju.

Predsjednica Ema Čekić ističe da rad udruženja nije stajao ni u jednom trenutku, naprotiv, aktivnosti su se intezivirale, a započeti procesi nastavljeni su i u tekućoj godini. Čekić dodaje, da se radi i na novim projektima, jačanju saradnje sa relevantnim institucijama, kao i na dodatnim inicijativama koje bi mogle doprinijeti bržem rješavanju slučajeva nestalih osoba.

Posebno je istaknuta saradnja sa Općinom Vogošća koja pruža značajnu podršku radu udruženja, kako kroz institucionalnu pomoć, tako i kroz podršku konkretnim aktivnostima. Predsjednica naglašava da je ovakva saradnja od ključne važnosti za nastavak rada i ostvarivanja zadanih ciljeva.

U narednom periodu planirane su nove aktivnosti, uključujući dodatne terenske akcije, rad sa porodicama nestalih kao i projekte koji imaju za cilj očuvanja sjećanja i istine o nestalim osobama. Iz Udruženja poručuju da neće odustati od svoje misije i da će uz podršku lokalne zajednice i institucija nastaviti da rade punim kapacitetom.