RAD, TRUD I LJUBAV PREMA ZEMLJI NA IMANJU PORODICE PEZO IZ UGORSKOG

Život porodice Pezo iz Ugorskog ispunjen je svakodnevnim radom, ali i zadovoljstvom koje donosi proizvodnja zdrave hrane. Ferid i Munevera odlučili su svoje vrijeme i trud posvetiti poljoprivredi, uvjereni da se kvalitet i pošten rad uvijek prepoznaju. Dan im počinje rano, a obaveze se smjenjuju od jutra do večeri, bez obzira na vremenske prilike.

U plasteniku uzgajaju različite vrste organskog povrća, vodeći računa da svaki plod bude proizveden na prirodan način. Kažu da je za dobar urod potrebno mnogo strpljenja, znanja i svakodnevne njege, jer priroda traži pažnju tokom cijele godine. Upravo zbog toga posebnu vrijednost pridaju domaćim proizvodima koji do kupaca dolaze svježi i kvalitetni.

Pored plasteničke proizvodnje, u svom domaćinstvu uzgajaju i kokoši i koze, čime dodatno upotpunjuju ponudu domaćih proizvoda. Nastoje očuvati tradicionalan način života i pokazati da se i danas može živjeti u skladu s prirodom, oslanjajući se na vlastiti rad i trud.

Tokom posjete imali smo priliku uvjeriti se kako Feridova supruga Munevera tradicionalnim načinom priprema sir od svježeg kozijeg mlijeka.

Iako poljoprivreda nosi brojne izazove, od nepredvidivih vremenskih prilika do svakodnevnih fizičkih poslova, porodica Pezo ne razmišlja o odustajanju. Ljubav prema zemlji i želja da proizvedu zdravu hranu daju im motivaciju da iz dana u dan nastave raditi.

Njihova priča primjer je da se upornošću, zajedničkim radom i posvećenošću mogu ostvariti dobri rezultati. Ferid i Munevera vjeruju da domaća, organska proizvodnja ima budućnost te se nadaju da će sve više ljudi prepoznati vrijednost hrane koja nastaje uz mnogo rada, ali i mnogo ljubavi.