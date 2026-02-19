RAMAZANSKI KANDILJI OKUPILI VJERNIKE NA KOBILJOJ GLAVI

Stigao je mubarek mjesec ramazan, vrijeme posebne milosti, posta, dove i duhovnog smiraja. Ramazan nas podsjeća na važnost strpljenja, solidarnosti i činjenja dobrih djela, ali i na toplinu zajedništva u porodici i zajednici. To je mjesec u kojem se srca otvaraju, a vjernici nastoje biti bolji prema sebi i drugima.

U organizaciji Islamske zajednice u BiH, Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i džemata Kobilja Glava uspješno je održana manifestacija „Ramazanski kandilji”, kojom je svečano dočekan mubarek mjesec ramazan. Program je započeo zajedničkom šetnjom, a potom je klanjan akšam-namaz u prisustvu brojnih vjernika. Posebnu radost donijelo je tradicionalno puštanje balona, a na taj način najmlađe džematlije su simbolično poželjele dobrodošlicu ramazanu. Večer je protekla u znaku zajedništva, duhovnosti i radosti.

Pucanj topa u haremu džamije na Kobiljoj Glavi simbolično je označio početak ramazana, dok su stotine okupljenih uživale u bogato pripremljenom programu. Zadovoljstvo što je sve proteklo u najboljem redu izrazio je imam džemata Kobilja Glava Edin ef. Mrkulić, naglašavajući važnost zajedničkog obilježavanja ovog posebnog vremena.

Neka vam ramazanski dani budu ispunjeni zdravljem, mirom i bereketom – Ramazan mubarek olsun!