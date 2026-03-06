RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA
Općina Vogošća je 3. marta raspisala Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja. Prijedlozi se podnose za sljedeća priznanja: Zlatni grb sa plaketom Općine Vogošća, Plaketa Humanista godine Općine Vogošća i Zahvalnica Općine Vogošća. Pravo predlaganja imaju vijećnici, Općinski načelnik, političke partije, privredna društva, ustanove, udruženja, mjesne zajednice, radna tijela Općinskog vijeća kao i drugi organi i organizacije koje imaju sjedište na području općine Vogošća.
Predlagati se mogu: fizička lica; pravna lica (privredna društva, ustanove, udruženja, mjesne zajednice, drugi organi i organizacije); strani državljani, inostrane i međunarodne organizacije za značajan doprinos razvoju i napretku Općine. Priznanja se mogu dodjeliti i posthumno. Odluku o dodjeli priznanja Općine Vogošća donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije.
Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se u pisanoj formi sa obrazloženjem, u skladu sa Javnim pozivom. Priznanja Općine Vogošća ne mogu se dodijeliti pojedincima, organizacijama i pravnim licima koja su dobila najveće općinsko priznanje u poslijednjih deset godina. Priznanja Općine Vogošća ne mogu se dodijeliti ni osobama uposlenim u Općini Vogošća, osim onih koje su postigle izuzetne rezultate van radnih poslova koje obavljaju u Općini Vogošća.
Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se do 03.04.2026. godine do 16:00 sati na adresu: Općina Vogošća, Općinsko vijeće i Komisija za odlikovanja i priznanja
Za sve eventualne informacije obratite se na telefon Općinskog vijeća: 033/586 – 407.