ŠAHOVSKI KLUB VOGOŠĆA – TRADICIJA KOJA TRAJE

Šahovski klub Vogošća jedan je od najstarijih sportskih kolektiva u Vogošći, koji s ponosom čuva višedecenijsku tradiciju igranja šaha. U proteklim godinama posebna pažnja posvećena je afirmaciji ove drevne igre među mlađim uzrastima, kroz organizaciju različitih turnira i šahovskih susreta.

U klubu ističu kako im nedostatak adekvatnih prostorija predstavlja jedan od glavnih izazova za još kvalitetniji i aktivniji rad. Šahovska druženja trenutno se održavaju u press sali Sportske dvorane „Amel Bečković”, dok se turniri organizuju u ugostiteljskim objektima.

Bez obzira na navedene poteškoće, Šahovski klub Vogošća s optimizmom gleda prema budućnosti. Planovi za naredni period uključuju organizaciju novih turnira, intenzivniji rad sa mlađim uzrastima, ali i sklapanje novih prijateljstava i saradnji sa šahovskim klubovima širom Bosne i Hercegovine.