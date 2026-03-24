SARA ŽERO DOBITNICA PRIZNANJA ZA NAJPERSPEKTIVNIJU SPORTISTKINJU KS ZA 2025. GODINU U ATLETICI

U organizaciji Sportskog saveza Kantona Sarajevo, u hotelu Hills na Ilidži, održana je 31. manifestacija proglašenja najperspektivnijih i najuspješnijih sportista Kantona Sarajevo.

Članica Atletskog kluba “Vogošća” Sara Žero dobitnica je priznanja za najperspektivniju sportistkinju Kantona Sarajevo za 2025. godinu u atletici, u kategoriji mlađih uzrasta (2012. godište). Ova mlada atletičarka već godinama pokazuje izuzetnu posvećenost sportu, a njeni treninzi, disciplina i ljubav prema atletici jasno se odražavaju kroz rezultate koje postiže.

Sara se aktivno bavi atletikom, gdje kroz različite discipline razvija brzinu, izdržljivost i snagu, a njen sportski put obilježen je kontinuiranim napretkom i velikim zalaganjem. Njeni treneri ističu njen radni duh, upornost i želju za napretkom, što je čini uzorom svojim vršnjacima.

Ovo značajno priznanje predstavlja potvrdu njenog predanog rada, truda i sportskog razvoja, te snažan podstrek za dalje napredovanje i ostvarivanje vrhunskih rezultata u budućnosti. Sigurno je da je pred Sarom još mnogo uspjeha i sportskih izazova koje će savladati sa istim žarom.

Iskrene čestitke na ovom velikom uspjehu!