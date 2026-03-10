SDA ORGANIZOVALA  IFTAR U VOGOŠĆI

U organizaciji Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća, u Sportskoj dvorani “Amel Bečković”, u subotu je održan tradicionalni iftar kojem su, prema riječima Sedina Kahrimana, predsjednika Općinskog odbora SDA Vogošća, prisustvovali brojni aktivisti stranke, te uglednici i gosti iz političkog, javnog i vjerskog života.

Izuzetno mi je drago što se ovom našem tradicionalnom druženju odazvao veliki broj prijatelja i poznanika, koji su došli da s nama podijele radosti ramazana i iftara, rekao je Sedin Kahriman. Ovo je bila prilika da neformalno podijelimo iskustva o tome šta smo radili u proteklom periodu, ali i da razgovaramo o planovima za budućnost. Ramazan nas podsjeća na važnost zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja, vrijednosti koje su duboko utkane u naše društvo i tradiciju.

Iftaru je prisustvovao i predsjednik Stranke Bakir Izetbegović sa suprugom Sebijom.

Svjedoci smo onoga što se dešava u svijetu u posljednjih nekoliko godina, kao i eskalacije ovih dana, rekao je Bakir Izetbegović u svom obraćanju prisutnima. Zato moramo cijeniti mir i njegove blagodati u kojima trenutno živimo. Da bismo sačuvali taj mir, moramo biti jaki u svakom smislu te riječi. U vrijeme agresije pokazali smo da to možemo, da smo sposobni da se organizujemo i odbranimo od mnogo jačeg neprijatelja. Preduvjet za to je vjera u Boga i vjera u vlastite sposobnosti, rekao je Izetbegović.

Ramazan, kao najsvetiji mjesec za muslimane, nosi posebnu duhovnu dimenziju. To je vrijeme posta, molitve, strpljenja i činjenja dobrih djela, ali i vrijeme kada se posebno njeguje osjećaj zajedništva među ljudima. Iftari, kao trenutak prekida posta, imaju snažnu simboliku okupljanja porodice, prijatelja i zajednice, te predstavljaju priliku za jačanje međusobnih veza, razumijevanja i solidarnosti.

Upravo zato tradicionalna iftarska druženja, poput ovog u Vogošći, imaju poseban značaj jer okupljaju ljude različitih generacija i profesija, podsjećajući nas na važnost međusobne podrške, zajedničkih vrijednosti i očuvanja društvene kohezije.