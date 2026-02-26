SEKCIJA MLADIH ANTIFAŠISTA UABNOR VOGOŠĆA SUTRA ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU

SEKCIJA MLADIH ANTIFAŠISTA UABNOR VOGOŠĆA SUTRA ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU

Arnela Katana0

Udruženje ABNOR Vogošća, putem Sekcije mladih antifašista, organizuje panel diskusiju „Antifašistički karakter odbrane nezavisnosti Bosne i Hercegovine: 34 godine poslije”, s ciljem podsjećanja na historijski značaj borbe za nezavisnost i očuvanja antifašističkih vrijednosti. Panel će biti održan u petak, 27. februara u 19:00 sati u Velikoj sali Općine Vogošća.

Moderator panela je sociolog Vedad Hasanović, član Sekcije mladih antifašista UABNOR Vogošća. Učesnici panela su Amir Reko, branilac i ratni komandant ARBiH, kandidat za Nobelovu nagradu 2022. godine, te Mirsad Ćatić, branilac i ratni komandant ARBiH, predsjednik SABNOR-a Kantona Sarajevo.

Ova diskusija pruža priliku za otvoren razgovor o ulozi antifašizma u odbrani Bosne i Hercegovine, njegovom značaju kroz historiju i izazovima savremenog društva. Pozivaju se svi zainteresovani građani, posebno mladi, da prisustvuju i daju svoj doprinos njegovanju kulture sjećanja i istine.

Ostale vijesti