SEKCIJA MLADIH ANTIFAŠISTA UABNOR VOGOŠĆA SUTRA ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU

Udruženje ABNOR Vogošća, putem Sekcije mladih antifašista, organizuje panel diskusiju „Antifašistički karakter odbrane nezavisnosti Bosne i Hercegovine: 34 godine poslije”, s ciljem podsjećanja na historijski značaj borbe za nezavisnost i očuvanja antifašističkih vrijednosti. Panel će biti održan u petak, 27. februara u 19:00 sati u Velikoj sali Općine Vogošća.

Moderator panela je sociolog Vedad Hasanović, član Sekcije mladih antifašista UABNOR Vogošća. Učesnici panela su Amir Reko, branilac i ratni komandant ARBiH, kandidat za Nobelovu nagradu 2022. godine, te Mirsad Ćatić, branilac i ratni komandant ARBiH, predsjednik SABNOR-a Kantona Sarajevo.

Ova diskusija pruža priliku za otvoren razgovor o ulozi antifašizma u odbrani Bosne i Hercegovine, njegovom značaju kroz historiju i izazovima savremenog društva. Pozivaju se svi zainteresovani građani, posebno mladi, da prisustvuju i daju svoj doprinos njegovanju kulture sjećanja i istine.