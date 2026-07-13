SELSEBIL SINANOVIĆ – DOBITNICA PLAKETE “MLADA I PERSPEKTIVNA SPORTISTKINJA OPĆINE VOGOŠĆA”

Sport nije samo takmičenje i osvajanje medalja, već priča o upornosti, disciplini i svakodnevnom odricanju. Upravo takvu priču piše mlada atletičarka Selsebil Sinanović, članica Atletskog kluba Vogošća, dobitnica plakete Općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju.

Iza svakog njenog uspjeha stoje godine vrijednog rada, brojni treninzi i velika odricanja, a svaki novi izazov za nju predstavlja priliku za napredak i ostvarenje još boljih rezultata.

Kao članica Atletskog kluba Vogošća redovno nastupa na atletskim mitinzima i državnim prvenstvima, gdje ostvaruje zapažene rezultate i dostojno predstavlja svoj klub i Općinu Vogošća. Njeni uspjesi rezultat su kontinuiranog rada, stručnog vođenja trenera i podrške porodice.

Za Selsebil ovo priznanje predstavlja dodatni motiv da nastavi vrijedno trenirati i ostvarivati još veće uspjehe. Pred njom su novi izazovi, ali i prilika da nastavi nizati uspjehe na ponos svog kluba, Općine Vogošća i Bosne i Hercegovine.